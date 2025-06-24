FETÖ Operasyonu: 176 Zanlıya Gözaltı

(İSTANBUL) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgüt elemanlarının sabit hatlarla haberleştikleri bilgisi üzerine kurulan ve 81 ilde genişletilen "sabit hat veri havuzu"nda yapılan analizler sonucu, 174'ü muvazzaf asker toplam 176 zanlı hakkında İstanbul, İzmir ile 41 farklı ilde gözaltı kararı verildi. İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 158 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan ve tamamı deşifre edilemeyen FETÖ mensuplarının belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca müşterek çalışma sonucunda kurulan ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan "sabit hat veri havuzu" genişletilerek güncellendi.

Ssabit hat veri havuzundaki verilerin analiz edilmesi sonucu belirlendi

FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar güncel olarak, darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şahıs şüphelilerin belirlenmesi için, genişletilerek güncellenen "sabit hat veri havuzu"ndaki verilerin analiz edilmesi

sonucu, örgütsel iletişim modeline uygun şekilde sabit hatlardan irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen asker şahıs şüphelilerle ilgili iki ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Jandarma Genel Komutanlığı, 29'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, 2'si yarbay, 1'i binbaşı, 5'i yüzbaşı, 5'i teğmen ve 59'u astsubay uzman çavuş rütbelerindeki şüpheliler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 86'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup 11'i albay, 16'sı yarbay, 46'sı binbaşı, 27'si yüzbaşı, 5'i teğmen, 1'i astsubay rütbelerinde ve 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı alındı.

Böylelikle iki ayrı soruşturmada, 174'ü muvazzaf asker toplam 176 zanlı hakkında İstanbul, İzmir ile 41 farklı ilde gözaltı kararı verildi. Alınan bilgiye göre, haklarında özaltı kararı verilen şüphelilerden 158'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.