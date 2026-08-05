FETÖ Operasyonunda 1 Tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesi, geçmiş dönemdeki örgütsel faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ç, Ö.F.Ö, K.D, Ş.U, M.Ö, R.L, T.R.E ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.Ç, Ö.F.Ö, K.D. ve E.G. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden R.L. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.U, M.Ö. ve T.R.E. adli kontrolle salıverildi.