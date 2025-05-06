FETÖ Operasyonunda 7 Gözaltı

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya, Eskişehir, Erzurum, Burdur, Iğdır, Mardin ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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