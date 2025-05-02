FETÖ/PDY Operasyonunda 22 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PDY Operasyonunda 22 Gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

02.05.2025 19:49
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AYDIN merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, öğrenci yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt üyelerinin yakalanması için yaptığı çalışma kapsamında, 22 şüphelinin Nazilli ilçesinde güncel öğrenci yapılanması içerisinde oldukları bilgisine ulaşıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 6 aylık çalışma ile deliller toplandı. Ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın merkezli, Ankara, Hatay ve Denizli'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Aydın'dan 18, Ankara'dan 1, Hatay'dan 2, Denizli'de ise 1 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 5 dizüstü bilgisayar, 101 adet cep telefonu, SİM kart ve çeşitli dijital materyaller, 5 örgütsel doküman ile 5 bin 469 dolar, 1455 Euro, 153 bin 50 lira, 18 adet çeyrek altın ve 298,45 gram altın ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 14'ü serbest bırakılırken, diğer 8'i Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Güncel, Ankara, Terör, Hukuk, Hatay, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ/PDY Operasyonunda 22 Gözaltı - Son Dakika

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