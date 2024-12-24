FETÖ/PDY Operasyonunda Gözaltı Sayısı 32\'ye Yükseldi

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GÖZALTI SAYISI 32'YE ÇIKTI

İzmir merkezli Aydın, Manisa ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı, 32'ye yükseldi. Öte yandan operasyonun detayları da ortaya çıktı. 110 ekip ve 255 personelin katılımıyla 6 ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD doları, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 ata, 49 Cumhuriyet, 4 yarım, beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgüte finansal kaynak sağlamak için sıradan bir ticari hayat sürüyormuş izlenimi verdikleri de belirlendi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,