FETÖ/PDY'ye Yönelik 53 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı - Son Dakika
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FETÖ/PDY'ye Yönelik 53 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 53 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı. Operasyon, askeri personel ve mahrem imamların da aralarında bulunduğu şüphelileri kapsıyor.

19.11.2024 09:17
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 'Mahrem hizmetler' yapılanmasıyla iltisaki ve irtibatı olduğu anlaşılan 3'ü görevde, 3'ü daha önce ihraç edilmiş 6 subay, 3'ü görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş 8 astsubay, 6'sı görevde uzman çavuş, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 4'ü mahrem imam olmak üzere 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanının deşifre edilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi, teknik ve fiziki takip yapıldı. Bunun sonucunda yurt dışından temin edilen paraları, yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 10 şüphelinin yakalanmasına karar verildi.

Ayrıca, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takiple soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 9 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Toplam 53 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 12 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Soruşturma, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ/PDY'ye Yönelik 53 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı - Son Dakika

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