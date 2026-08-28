FETÖ Soruşturmasında Almanya'da Eğitim Skandalı - Son Dakika
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FETÖ Soruşturmasında Almanya'da Eğitim Skandalı

FETÖ Soruşturmasında Almanya\'da Eğitim Skandalı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Almanya'da eğitim angajmanı inceliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında adli işlem görmüş veya halen cezaevinde bulunan bazı kişilerin çocuklarının Almanya'da eğitim görmelerini sağladıkları iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki kalkışmayı Adil Öksüz'le birlikte yönettiği belirlenen Kemal Batmaz'ın kızı E. Batmaz'ın da bulunduğu iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Y.A. isimli şahsın;

Almanya/Mannheim'da ikamet ettiği, güncel olarak FETÖ'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, Almanya merkezli FETÖ/PDY ile iltisaklı derneklerin faaliyetlerine iştirak ettiği ve Almanya merkezli eğitim danışmanlığı firması vasıtasıyla FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem görmüş veya halihazırda cezaevinde bulunan şahısların çocuklarının Almanya'da eğitim görmelerini sağladığı, Almanya'da bulunan örgüt mensuplarıyla görüşmeler düzenlediği, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile yurtdışındaki örgüt mensupları arasında bilgi alış verişini sağladığı yönünde bilgiler elde edilmiş;

Almanya'da eğitim alan öğrenciler arasında FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kemal Batmaz'ın kızı E.B., örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan A.K.Y'nin oğlu S.Y., Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı iken ihraç edilen ve hali hazırda cezaevinde bulunan B.K.'nin kızı H.K. isimli şahısların bulunduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen 4 şahsın ilimiz merkezli 2 ilde bulunan 3 farklı adresinde (İstanbul 2, Muğla 1) yakalanmalarına suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 28.08.2026 günü saat 05.40'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yurtdışında olduğu tespit edilen 2 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 2 şahıs yakalanmıştır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Soruşturmasında Almanya'da Eğitim Skandalı - Son Dakika

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