FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'yi (42) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
