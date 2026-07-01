FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

01.07.2026 20:55
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Gaziantep'te, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

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