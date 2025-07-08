FETÖ'ye Dışişleri Bakanlığı Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4'ü aktif görevde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 19, hala kurumda çalışan 4 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 8 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Dışişleri kaynakları: "Titiz çalışmalar sonucunda deşifre edildiler"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışması ile büyük çoğunluğu daha önce Dışişleri'nden uzaklaştırılmış 19 şahıs ve yakınlarına operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon hazırlıklarının aylar sürdüğünü ve şüphelilerin bağlantılarının titiz çalışmalar sonucunda deşifre edildiğini aktaran kaynaklar, söz konusu kişilerin örgütün yapılanmasında rol aldığını ve FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Bakanlık kaynakları, terör örgütü FETÖ'yle mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.