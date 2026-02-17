FETÖ'ye İstanbul merkezli büyük operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16'sı kamu görevlisi 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan ve "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart kayıtları ile örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma kaydı olduğu belirlenen 18 zanlının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden 2'sinin sözde "mahrem imam" olduğu ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 16'sının ise örgüt üyesi konumunda kamu görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ve birçok suç unsuruna el konulduğu bildirildi.