FETÖ'ye Kapsamlı Operasyon: 110 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Son bir haftadır devam eden operasyonlarda 110 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün 'akademisyen yapılanması, askeri yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda döviz, Türk lirası ile doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.