FETÖ'ye Kıskaç-29 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye Kıskaç-29 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

23.10.2024 12:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 3 ildeki "Kıskaç-29" operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucu İstanbul, Bursa ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler hakkında, örgütün askeri yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis bulunduğu bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri, örgüte ait evlerde kaldıkları, sohbet ve toplantılarına katıldıkları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, örgütün güncel yapılanması içerisinde örgüt evlerinde kaldıkları belirlenen 12 şüpheli şahıs ile FETÖ silahlı terör örgütü elebaşının ölümü sonrası sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı."

Operasyonu düzenleyen cumhuriyet savcıları ve polisi tebrik eden Ali Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'ye Kıskaç-29 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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