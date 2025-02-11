FETÖ'ye KPSS Soruşturması: 6 Gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.