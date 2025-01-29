FETÖ'ye Üyelikten 6 Yıl 10 Ay Hapis - Son Dakika
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FETÖ'ye Üyelikten 6 Yıl 10 Ay Hapis

Adana'da FETÖ'nün sözde 'serrehberi' sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

29.01.2025 12:17
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "serrehberi" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunu ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştığının anlaşıldığını belirtti.

E.A'nın örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, kendisine bağlı öğretmenlerden örgüte ait yayınlara abone bulunmasını istediğini, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiğini ve FETÖ içinde "serrehber" olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık E.A, savunmasında, suçlamaları reddetti. E.A, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Bank Asya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Üyelikten 6 Yıl 10 Ay Hapis - Son Dakika

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