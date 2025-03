Fıba Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Kuraları Manisa'da Çekildi

(MANİSA) - Manisa'nın ev sahipliğinde 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi (YBCL) finallerinde karşılaşacak takımlar, kura çekimi ile belli oldu. Manisa Büyükşehir Belediye spor (Manisa BBSK), kura çekiminde C Grubu'nda yer aldı. Kura çekimine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Avrupa sahnesinde güçlü bir şekilde var olmak, şehrimizin spor kimliğini daha da güçlendirecek ve gençlerimize ilham verecektir" dedi.

FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi, Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde yapıldı. 12 takımın yer aldığı turnuvada C Grubu'nda yer alacak Manisa BBSK, rakiplerini yenerek üst tura çıkmaya çalışacak. Kura çekimine, Zeyrek, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Turnuva Direktörü Dejan Lekic, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli ve finallerde yer alacak takımların temsilcileri katıldı.

"Turnuvanın en iyi şekilde geçmesi için tüm kurum ve paydaşlarımızla çok iyi hazırlandık"

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan şampiyonanın heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa Basket ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte 3. FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun şehrimizde yapılması, ülkemiz ve Türk Basketbolu açısından son derece önemli. Organizasyonun Manisamızın tanıtımında da büyük fırsat olduğunu biliyorum. 6 gün boyunca, sekiz farklı ülkeyi temsil eden 12 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, kupa için mücadele edecek. Ben tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak turnuvanın en iyi şekilde geçmesi için tüm kurum ve paydaşlarımızla çok iyi hazırlandığımızı belirtmek isterim. Bu organizasyonun şehrimizde yapılmasında ve hayata geçmesinde emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımızın sporun birleştirici ve kaynaştırıcı ruhu ile hareket edeceğine inanıyor, şampiyonanın fair play içinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Gençlerimize ilham verecektir"

Zeyrek, basketbolun Manisa'da her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladığını belirterek, "Basketbol, Manisa'da artık bir tutku haline geldi. Şehrimizin uluslararası arenada temsil edilmesi, bizim için büyük bir gurur ve sorumluluk. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, kulübümüzün başarısını sürdürülebilir kılmak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Avrupa sahnesinde güçlü bir şekilde var olmak, şehrimizin spor kimliğini daha da güçlendirecek ve gençlerimize ilham verecektir" dedi.

"Sporun ve gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Manisa'da gerçekleşecek turnuvanın, genç sporcular için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Zeyrek, "Sahada sadece kazanmayı değil, takım ruhunu, mücadeleyi ve fair-play anlayışını da öğrenmelerini istiyoruz. Yıllar sonra burayı, hem güzel anılar biriktirdikleri hem de kendilerini geliştirdikleri bir organizasyon olarak hatırlamalarını diliyorum. Manisa olarak, sporun ve gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece yerel takımları değil tüm genç oyuncularımızı destekleyin"

Manisa'da olmaktan mutlu olduğunu, ev sahipliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na teşekkür eden Turnuva Direktörü Dejan Lekic ise "Genç Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Çünkü kulüplerin gençlik organizasyonlarını sergilemeleri için harika bir platform. İlgi her geçen sezon artıyor. Bu organizasyon geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu organizasyonla genç oyuncalara değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Onları kariyerlerinin bir sonraki adımları olan profesyonel yaşamla tanıştırmak istiyoruz. Onlara burada, kulüplerinde örnek aldıkları profesyonel basketbolculara sunduğumuz imkanları sunmak istiyoruz. Onları rekabete ve profesyonel hayatın deneyimine hazırlayacağız. Üst düzey profesyonel oyuncalar gelecek ve genç oyuncularla bir araya gelecekler. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne, Manisa Basket'e ve Federasyon'a teşekkür ediyorum. Etkinliğin tadını çıkartın ve maçlara gelin. Sadece yerel takımları değil tüm genç oyuncularımızı destekleyin" diye konuştu.

"Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum"

Genç oyuncuların önemine değinen Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz da "Bir Türk olarak ülkemizde her zaman yabancı misafirlerimizi ağırlamayı severiz. Sayın Dejan Lekic de ayrıca yarışmaları organize etmekte iyi olduğumuzu kabul edecektir. Buradaki organizasyon, bence mükemmel olacak ve her genç basketbolcu her maçın her saniyesinde yeni bir şeyler öğrenecek. Ayrıca, genç oyuncularımızın saha dışında edinecekleri tecrübelerle de eğitim alacaklarını bilmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü onlar basketbolun geleceği. Önümüzdeki yıllarda da yeni organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. 12 takım burada çok iyi ağırlanacak ve bunun harika bir organizasyon olacağına inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e, Federasyon olarak teşekkür ediyorum bu fırsatı sağladıkları için" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü C Grubu'nda

Yapılan konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Manisa Basket Takım Kaptanı Mehmet Yağmur'un, Dejan Lekic ile birlikte yaptığı kura çekimi ile takımların yer alacağı gruplar belli oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü C Grubu'nda yer aldı. Sekiz farklı ülkeyi temsil eden 12 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda kupa için mücadele edecek. Bu yıl turnuvada; Manisa Büşükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yanı sıra Türkiye'den Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve TOFAŞ yer alırken diğer ülkelerden Igokea m: tel, Rytas Vilnius, ERA Nymburk, Filou Oostende, Spartak Office Shoes, Porsche BBA Ludwigsburg, Pallacanestro Reggiana, Telekom Baskets Bonn takımları yer alacak.