Fidan, Atlanta'da Alman mevkidaşı Wadephul ile Gazze ve Ukrayna'yı ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, toplantı marjında Alman mevkidaşı ile bir araya geldi.

İstanbul'da düzenlenen 4+4 Toplantısı'nın sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme çabaları, Gazze'deki insani durum ve Lübnan'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel konular ele alındı.