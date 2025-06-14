Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Azerbaycan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü - Son Dakika
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