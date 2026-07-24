Fidan, BM Temsilcisi Cuellar'ı Ankara'da Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan, BM Temsilcisi Cuellar'ı Ankara'da Kabul Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Ankara'da görüştü. Görüşmede, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu yapıldı ve egemen eşitlik tanınmayan yaklaşımların fayda sağlamayacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Ankara'da görüştü.

Kabulde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'ya düzenleyeceği ziyaret öncesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan görüşmede, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını aktardı.

Fidan, Ada'daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü tanımayan yaklaşımların çözüm yönünde fayda sağlamayacağını belirtti.

Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilciliğine atanması

Guterres, 5 Ocak 2024'te Şahsi Temsilcilik görevine Kolombiya'nın eski dışişleri bakanlarından Cuellar'ı atadı.

Şahsi Temsilci, Ada'daki iki taraf ve garantör devletler nezdinde gerçekleştirdiği temaslarla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni, resmi bir müzakere sürecinin başlaması için Ada'daki taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını araştırmakla görevlendirildi.

Cuellar'ın ilk görevi Temmuz 2024'te sona erdi ve Cuellar'ın tespitleri ışığında BM, taraflar arasında çözüme yönelik ortak zemin bulunmadığını Ekim 2024'te resmen kayda geçirdi.

Guterres, 2025'te, ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda Ada'daki iki taraf arasında işbirliği kültürü oluşturulması yoluyla güvenin tesisini hedefleyen yeni bir işbirliği süreci başlattı.

Bu çerçevede iki taraf, üç garantör ve Guterres'in katılımıyla Mart 2025'te Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayri resmi toplantının ardından Cuellar, söz konusu işbirliği sürecinin takibi ve Temmuz 2025'te düzenlenen ikinci genişletilmiş formatlı gayri resmi toplantının hazırlık çalışmalarını yürütmek için yeniden Şahsi Temsilci olarak görevlendirildi.

Bu süreçte, yeni geçiş kapılarının açılması gibi önemli konularda Rum tarafının menfi tutumu nedeniyle halen ilerleme sağlanamadı.

Kaynak: AA

Maria Angela, Hakan Fidan, Diplomasi, Kıbrıs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, BM Temsilcisi Cuellar'ı Ankara'da Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Mersin’de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı Mersin'de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
16:25
Haluk Levent’e bir darbe de Fatih Altaylı’dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
16:03
Meteoroloji’den 35 il için kritik uyarı Çok tehlikeli geliyor
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor
15:42
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 17:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan, BM Temsilcisi Cuellar'ı Ankara'da Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.