Fidan'dan İİT İftar Programı

25.02.2026 23:09
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT büyükelçileri ile iftar programında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve İİT'nin Türkiye'de bulunan kuruluşlarının yöneticileri ile iftar programında buluştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkililerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde iftar programı düzenlendi.

Bakan Fidan, program kapsamında İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkilileri ile bir araya geldi.

Fidan, NSosyal hesabından iftar programına ilişkin yaptığı paylaşımda, İİT ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri ile iftar yaptıklarını belirterek, "İİT, insani ve siyasi krizler karşısında İslam dünyasının ortak hareket etmesini sağlarken küresel ölçekte adaletin tesisine yönelik her geçen gün daha etkin bir rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak teşkilatın çalışmalarına katkı sunmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu mübarek ayın tüm insanlık için barışa ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, katılımları dolayısıyla sayın büyükelçilere şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Güncel, İftar, Son Dakika

