Fidan'dan Orta Doğu'da Adalet Vurgusu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa bu durum, Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır." dedi.

Fidan, Portekiz'de Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı açılışında konuştu.

Başta Orta Doğu olmak üzere süregelen savaşlar nedeniyle uluslararası sistemin son derece parçalandığı bu dönemde Medeniyetler İttifakı'nın vizyonunun her cephede artan saldırılara maruz kaldığını belirten Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu açılış oturumunda Orta Doğu'da devam eden soykırımla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Bakan Fidan, bu endişeleri bir kez daha yinelemek istediğini kaydederek, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa bu durum, Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır. İşte bu nedenle böylesine kritik bir dönemde İttifak'ın mesajlarının net şekilde duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha yüksek sesle konuşması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İttifak'ımız daha güçlü, daha görünür, diyalog ve anlayışın önündeki tüm sorunlara işaret etmekte daha etkili olmalıdır." diye konuştu.

Dostlar Grubu üyeleri olarak herkesi İttifak'ın vizyonunun çok taraflı ve ulusal platformlarda sahiplenilmesini güçlendirmeye teşvik ettiğini dile getiren Fidan, İttifak'ın bölgesel forumlarının yeniden canlandırılmasının değerlendirilebileceğini örneğini verdi.

Fidan, bu forumların geçmişte başarılı olduğunu ve belirli bölgeleri yakından ilgilendiren konuların tartışılmasında ilerleme kaydedilmesini sağladığını hatırlatarak, İttifak'ın yeterli mali kaynaklarla da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İttifak'ın daha istikrarlı ve sağlam mali yapıya ihtiyacı olduğuna işaret eden Fidan, "Destek vermek, geleceğimize, barışa ve uyuma yapılan bir yatırım olacaktır. Bu anlayışla Türkiye, İttifak'a olan güçlü desteğini sürdürecektir ve sizlerden de aynı desteği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)