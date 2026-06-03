Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Endonezya ziyareti kapsamında bulunduğu Cakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından Fidan, Dışişleri Bakanı Sugiono ile ikili görüşme yaptı.
Bakan Fidan ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto??????? tarafından kabul edildi.
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