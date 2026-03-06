Fidan, Hollanda ve Brezilya Bakanları ile Görüştü

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin değerlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında bugün Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.