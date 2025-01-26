Fidan, Irak Meclis Başkanı ile Görüştü

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü.

Fidan, erken saatlerde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti.