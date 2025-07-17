Fidan: İsrail barış istemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan: İsrail barış istemiyor

17.07.2025 01:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'de İsrail'in saldırganlık stratejisini eleştirerek barış arayışının olmadığını belirtti.

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor." dedi.

Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil oturumla Gazze'deki insani durumun görüşüldüğü toplantıda konuştu.

BMGK toplanmaya devam ederken İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın aralıksız şekilde devam ettiğine dikkati çeken Fidan, Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla insanın tarif edilemez acılara maruz kaldığını, kitlesel yerinden edilme ve geniş çaplı yıkımın sürdüğünü söyledi.

Fidan, insani yardımların ise her gün kasıtlı şekilde engellendiğini belirterek, sivillerin gıda ve suya ulaşmaya çalışırken yardım dağıtım noktalarında ayrım gözetilmeksizin öldürüldüğünü ifade etti.

"80 yıl sonra dünya bir kez daha toplama kamplarına tanık oluyor"

Dışişleri Bakanı Fidan, şöyle devam etti:

"Açlık bir savaş silahı olarak kullanılmaktadır. Uluslararası insancıl hukukun tek bir ilkesi bile İsrail tarafından ihlal edilmeden bırakılmamaktadır. Sözü dolandırmaya gerek yok. Gerçek neyse onunla yüzleşelim. 80 yıl sonra, dünya bir kez daha toplama kamplarına tanıklık etmektedir. Tüm bir halka yönelik bir imha kampanyası sürmektedir."

İsrail savaş makinesinin ailesi için su almaya çalışan çocuk ya da çocuklarına yiyecek arayan anneleri hedef almaya devam ettiğine işaret eden Fidan, "Bu, nefretten beslenen bir makinedir. Bu, cezasızlıktan beslenen bir makinedir ve bu bazılarınca koşulsuz verilen destekle beslenen bir makinedir." diye konuştu.

Fidan, bu durumun bazılarının en ağır acılar karşısında bile başka tarafa bakmayı tercih ettiği için mümkün olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam edemez." şeklinde konuştu.

"Yardım ulaştırmanın tek etkili yolu BM"

Gazze'ye 4 aydan uzun süredir güvenli insani yardım erişimi sağlanamadığına dikkati çeken Fidan, yardım ulaştırmanın tek etkili yolunun BM üzerinden olduğunun altını çizdi.

Fidan, alternatif yardım modellerinin, yardımların tarafsızlığını ve onurunu zedelediğini dile getirerek, "Yardım, mevcut tüm geçiş noktalarından, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde ve BM ile tam koordinasyon içinde, zamanında, yeterli ölçüde ve hiçbir engele takılmadan ulaştırılmalıdır. İnsani yardımın temel ilkeleri olan insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmeme ve bağımsızlık ilkeleri korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

"İsrail barış istemiyor"

Türkiye'nin en başından bu yana, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulunduğunu anımsatan Fidan, "İsrail, saldırganlık stratejisini yalnızca Filistin'de değil, aynı zamanda Lübnan, Suriye ve İran'da da hayata geçirmeye çalışmaktadır." dedi.

Fidan, İsrail'in saldırı stratejisi kontrol altına alınmazsa, daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riskinin ortaya çıkacağına değinerek, "Suriye'de tam da bu yaşanıyor. İsrail'in saldırganlığı, Suriye halkının büyük bedeller ödeyerek elde ettiği kırılgan barışı tehdit ediyor." diye konuştu.

Saldırıların bölgedeki "etnik fay hatlarını derinleştirdiğini" söyleyen Fidan, "Artık hepimiz için açık olmalı; İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor." şeklinde konuştu.

Fidan, Suriye'nin şiddet sarmalına girmesini engellemek için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Riskler çok büyük. Ortaya çıkacak istikrarsızlık tüm bölgeyi ve ötesini etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının, Orta Doğu'da kalıcı barış için hala çok önemli olduğuna değinen Fidan, "Bu yüzden, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınması ve Filistin'in BM'ye tam üye olması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Fidan, "Bir gerçek çok açık; Güvenlik Konseyi sadece Gazze halkını hayal kırıklığına uğratmadı, insanlık onurunu da hayal kırıklığına uğrattı." diyerek, Güvenlik Konseyi'nin BM'nin dayandığı değer ve ilkeleri de yüzüstü bıraktığını belirtti.

Gazze'deki krizin insani bir acil durum olmaktan çıktığına işaret eden Fidan, şunları kaydetti:

"Bu, artık kolektif insanlığımızın derin bir sınavıdır. Bu sınavı ya birlikte geçeriz ya da hep birlikte başarısız oluruz. Yapılması gerekenler çok açık; İsrail'in savaş makinesini durdurmak. Cezasızlığı durdurmak. Derhal ve kalıcı bir ateşkes, şimdi. Engelsiz insani yardım, şimdi. İki devletli çözüme yönelik yenilenmiş ve acil bir taahhüt, şimdi."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan: İsrail barış istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi

23:22
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:21
Duhok’ta petrol sahasına İHA saldırısı
Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı
11:08
Hadise’den ezber bozan klip Bu sefer ters köşe yaptı
Hadise'den ezber bozan klip! Bu sefer ters köşe yaptı
10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:52
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
09:57
Görüntü Türkiye’nin güneyinden Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
09:51
İtalya’yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum’da
İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum'da
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 01:37:50. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan: İsrail barış istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.