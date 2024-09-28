Fidan: İsrail Gazze'den Çekilmeli - Son Dakika
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Fidan: İsrail Gazze'den Çekilmeli

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM'deki konuşmasında İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiğini vurguladı.

28.09.2024 03:57
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Bakan Fidan: "İsrail Gazze'den çekilmeli"

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu.

New York'ta Filistin konulu BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bakan Fidan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları uygulanmalı. Daimi, kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirilmeli. İsrail Gazze'den çekilmeli. İnsani yardımların Filistinlilerin hayatta kalmaları için ulaştırılması gerek. Hepimiz Netanyahu'nun bu tür bir anlaşmanın kurgulanmasından kaçtığını biliyoruz. Kendisine tanınan cezasızlıktan da cesaret alarak, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum İsrail'e durması için gerçek bir baskı uygulayana kadar soykırım eylemlerine devam edecek" dedi.

İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin alınmadığının altını çizen Bakan Fidan, "Ne yazık ki Konsey şu ana kadar aldığı kararları İsrail'in uygulamasını sağlamakta başarısız olmuştur. Silah ambargosu yok, zorlayıcı tedbirler yok. Netanyahu ve onun köktendinci ortaklarının siyasi veya bireysel çıkarları bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehlikeye atmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Fidan: İsrail Gazze\'den Çekilmeli
Kaynak: İHA

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