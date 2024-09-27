Fidan, Mısır ve Hollanda Bakanlarıyla Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüştü. Bakan Fidan, Abdelatty ile görüşmesinin ardından Hollanda Dıs¸is¸leri Bakanı Caspar Veldkamp ile de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüştü. Dışişleri Bakanı, Abdelatty ile görüşmesinin ardından Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler New York'taki Türk Evi'nde gerçekleşti.