Fidan: Provokasyonlara Gelmeyin - Son Dakika
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Fidan: Provokasyonlara Gelmeyin

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki provokasyonları eleştirerek bölge ülkelerinin işbirliği çağrısı yaptı.

09.03.2025 19:09
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lazkiye'deki saldırlarla ilgili, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen "Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı'na katıldı.

Fidan, Amman'daki temasları ve heyetlerarası görüşmelerin ardından, "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bölge ülkeleri olarak, bölgenin sorunlarına hep beraber sahip çıkma ve çözme yolunda bir inisiyatifin olması gerektiğini söyledi. Bakan Fidan, aksi halde küresel küresel sorunların ortaya çıktığını, çözümden daha zok problemle karşılaşıldığını vurgulayarak, bu nedenle bölge ülkelerinin gereğini yapması gerektiğini vurguladı.

"Bölge ülkeleri olarak, istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz"

Toplantıda, Suriye'nin istikrarıyla ilgili bütün konuları da masaya yatırdıklarını belirten Bakan Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, son günlerde bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz. Suriye'de bulunan gerek Alevi gerek Hristiyan gerek Dürzi gerek Nusayri bütün kardeşlerimizin, bu provakosyonlardan uzak durması önemli. Bölge ülkeleri olarak, istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz, sivil halkın canının, malının, kültürel haklarının da kutsal olduğunu her platformda savunuyoruz" diye konuştu.

Hakan Fidan, bugün yaptıkları görüşmeler neticesinde somut olarak neler yapabileceklerini konuştuklarını belirterek, bölge ülkeleri olarak, özellikle DEAŞ'a yönelik bir ortak, müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konunda karar aldıklarını, ekiplerin bu konunun ayrıntılarını somutlaştırmak için çalışacaklarını da bildirdi.

İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşu bildirgeye de yansıtacaklarını söyleyen Fidan, bunun da bölge ülkeleri için önemli olduğunu aktardı.

Fidan, "Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi önceliklerimiz arasında" dedi.

Bundan sonraki toplatıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını aktaran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Terörle mücadele, DEAŞ'ın bölgede tekrar baş vermemesi ve tamamıyla ortadan kaldırılması için beş ülke olarak kabiliyetlerimizi birleştirip var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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