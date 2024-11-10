Fidan, Riyad'da İki Bakanla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Riyad'da bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Diğer paylaşımda, Fidan'ın Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de bir araya geldiği bildirildi.