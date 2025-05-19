Fidan, Sırbistan'da Çalışma Yemeğine Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğindeki çalışma öğle yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ev sahipliğindeki çalışma öğle yemeğine katıldı.
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