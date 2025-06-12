Fidan ve Al Sani'den Gazze Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin'le ilgili ilerleyen günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı.