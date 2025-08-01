Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Al Sani'den Gazze İçin Görüşme - Son Dakika
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