Fidan ve Albares\'ten Görüşme

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamıda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.