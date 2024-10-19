Fidan ve Arakçi İstanbul\'da Bir Araya Geldi

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Sarıyer'de bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.