Fidan ve Barrot'tan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda, Alaska ve Washington'da yapılan toplantılar hakkında görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Washington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantılar ele alındı.