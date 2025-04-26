Fidan ve Dar'dan Pakistan-Hindistan Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Pakistanlı mevkidaşı Dar telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son durum ele alındı.