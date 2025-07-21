Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakerelerini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Erakçi'den Nükleer Müzakere Görüşmesi - Son Dakika
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