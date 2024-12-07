Fidan ve Hüseyin Doha'da Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forum marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha'da bir araya geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede tarafların, Suriye ile ilgili konularda yakın çalışma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.