(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Joly'den Suriye ve Gazze Yorumu - Son Dakika
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