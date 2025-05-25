Fidan ve Kavazoviç İstanbul\'da Buluştu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da bir araya geldi.
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