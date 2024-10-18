Fidan ve Mirzoyan İstanbul’da Görüştü

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.