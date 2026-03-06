(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Mirzoyan Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
