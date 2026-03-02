Fidan ve Safadi'den Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alınırken saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve diplomatik girişimlerin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

