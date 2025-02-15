Fidan ve Safadi Münih’te Bir Araya Geldi

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar değerlendirildi.