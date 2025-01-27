Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze'deki gelişmeleri ve Suriye'deki durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Safedi Gazze’yi Görüştü - Son Dakika
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