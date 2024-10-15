Fidan ve Safedi: Kafkasya ve Gazze Üzerine Görüşmeler - Son Dakika
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Fidan ve Safedi: Kafkasya ve Gazze Üzerine Görüşmeler

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Hakan Fidan ve Eymen Safedi, Gazze'de ateşkesin önemine vurgu yaparak Kafkasya'yı tartıştı.

15.10.2024 16:02
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında cuma günü Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın İstanbul'da Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu katılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Fidan ve Safedi Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan bölgedeki çatışmaları durdurmanın tek yolunun Gazze'de ateşkesin sağlanmasından geçtiğini söyledi. Fidan ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu dışişleri bakanlarının katılımıyla, Üçüncü Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısının 18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı. Bakan Fidan şu hususları kaydetti:

"Bugün İsrail uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir ancak İsrail bu suçu tek başına işlememekte. İsrail'in elinden tutan ona silah veren ülkeler var. Bu bölgenin insanları soykırımcı Netanyahu'yu unutmayacak. Bu bölgenin insanları Netanyahu'nun en yakın dostlarını da unutmayacak. İsrail'e soykırım yapması için verilen destek hep akıllarda kalacak. Son bir yılda yaşananlar Orta Doğu ülkelerinin daha bağımsız bir siyaset yürütmesini mümkün kılacak.

Biz, Gazze'de ateşkesin sağlanamaması halinde çatışmaların başka ülkelere de yayılacağını uyarısında bulunmuştuk. Lübnan'daki son günlerde yaşanan gelişmeler maalesef öngörülerimizi haklı çıkardı. Gerilimin düşürülmesinin yegane yolu Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanmasdır. İsrail'in iki devletli çözümü ve dolayısıyla Filistin devletini engellemeye çalıştığı açıktır. Biz Ürdün'le beraber iki devletli çözüm için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Bölgeye dair konuların bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Nasıl ki Filistin meselesinde Ürdün ve diğer Orta Doğu ülkeleri ile temas içindeysek, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üzerinden bölge ülkeleri ile Kafkasya üzerine istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu platformun üçüncü toplantısını  18 Ekim'de İnşallah ülkemizde bizim ev sahipliğimizde yapacağız. Söz konusu toplantıya bizimle beraber Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları katılacak."

Safedi: Gazze'nin kuzeyinde olanlar konusunda uyarıyoruz

Türkiye ile Ürdün'ün ilişkilerini geliştirmek konusunda kararlı olduğunu ifade eden Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki saldırılarına değindi. Safedi İsrail'in son günlerde Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef almasına ve bölgeye giriş çıkışları engelemesine dikkat çekti.

Lübnan'da 1 milyon 200 bin kişi yerinden edildiğine dikkat çeken Safedi, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerine ilişkin, "İsrail'in istediği şey iddia ettiğinden çok daha fazla" ifadelerini kullandı. Safedi, mevcut İsrail hükümetinin İsrail tarihindeki "en radikal hükümet" olduğunu söyleyerek, barışın sağlanmasının önündeki en büyük engelin bu hükümet olduğunu belirtti.

Safedi şunları söyledi:

"İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak ve adil, kapsayıcı bir barışın sağlanması için çalışıyoruz. Bu barış ancak Filistinli kardeşlerimizin 4 haziran 67 sınırlarında bağımsız devleti ile mümkün olacak... Ateşkesin acil bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bir milyon 350 binden fazla kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya... Uluslararası camia İsrail'in yıkımını durdurmaktan aciz ve insani yardımın sağlanmasını da gerçekletiremiyor.

Durum Gazze'de hala vahim, İsrail'in saldırıları ve açlık devam ediyor. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde olanlar konusunda uyarıyoruz. Gazze'nin kuzeyine geçen ayın 30'undan bu yana bir tır bile girmedi. Aynı zamanda bombardıman ve öldürmeler devam ediyor ve bütün göstergeler gösteriyor ki İsraik Gazze'nin kuzeyini tahliye etmek istiyor. Hastaneleri ve tek fırını bile hedef alıyor, bunlar savaş suçu. Gerek gıda ve ilaçların ulaşmasını engellemek, aç bırakmayı silah olarak kullanmak ve soykırım, bunlar savaş suçu."

Dışişleri Bakanı Fidan ve Ürdünlü mevkidaşı Eyman Safedi ile toplantısından önce, "Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği" konulu bir etkinlikte de bir araya gelmişti.

Kaynak: ANKA

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