Fidan ve Safedi'nin Kritik Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.