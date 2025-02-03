Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Safedi'nin Kritik Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?