Fidan ve Safedi Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bakanlar, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.
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