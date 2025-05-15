Fidan ve Wadephul İlk Yüz Yüze Görüştü

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldi.

Wadephul'un göreve gelmesinin ardından iki mevkidaş ilk kez yüz yüze görüştü.