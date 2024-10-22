Fidan ve Youssouf Telefon Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın hazırlıkları ele alındı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cibuti'de önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın hazırlıkları ele alındı.